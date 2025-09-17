Habitatge
Més de 700 pisos turístics a Tarragona esdevindran de lloguer permanent
En aquesta primera fase «ja s’han cedit els solars per poder habilitar 20.000 nous habitatges»
Més de 700 pisos turístics irreguars de la demarcació de Tarragona es convertiran en pisos regulats de lloguer permanent. Així ho ha anunciat la diputada del PSC per Tarragona Rosa Maria Ibarra, segons les últimes estimacions del partit socialista sobre els pisos que no compleixen la normativa al territori.
La diputada vallenca ha fet referència a l’anunci que Pedro Sánchez va fer el passat diumenge sobre els més de 53.000 pisos turístics irregulars revocats, i destaca que en aquesta primera fase «ja s’han cedit els solars per poder habilitar 20.000 nous habitatges». El grup tarragoní va demandar a l’ajuntament l’habilitació de diversos solars per la construcció de nous pisos regulats, i finalment el projecte de transformació de pisos de lloguer permanent es durà a terme «per a la gent jove i les famílies.
Les zones declarades tensionades per la situació de l’habitatge irregular continuaven afectant a Tarragona, especialment a les zones de costa més turístiques.