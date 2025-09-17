Societat
Ecoespai de Miami Platja: un nou centre de serveis i coworking municipal
Mont-roig del Camp estrena l’Ecoespai de Miami Platja amb el trasllat de regidories i serveis.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha iniciat aquesta setmana el trasllat de diverses regidories al nou Ecoespai de Miami Platja, un equipament modern dissenyat per concentrar serveis estratègics i impulsar la transició ecològica i econòmica del municipi.
Des d’ara, el nou edifici —situat al carrer Girona, al centre de Miami Platja— acull les regidories de Turisme, Impuls Econòmic, Platges, Medi Natural i Salut Pública, Transició Energètica i Ecològica, i Residus i Neteja Viària.
Un equipament sostenible i obert al teixit empresarial
L’Ecoespai ha estat concebut amb criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat ambiental. A més de les oficines municipals, disposa d’una sala d’actes amb capacitat per a 180 persones, quatre despatxos per a empreses, un espai de coworking amb vuit llocs de treball, dues sales de reunions i una aula de formació.
Els espais de coworking estaran disponibles per a lloguer pròximament, a través dels preus públics aprovats pel consistori.
Atenció al públic i foment de l’ocupació
Un dels serveis destacats que ja ofereix atenció al públic a l’Ecoespai és l’Àrea d’Impuls Econòmic i Ocupació, que treballa per fomentar l’ocupació i enfortir el teixit empresarial local. Des d’aquest servei es posen a disposició de la ciutadania: l’assessorament a emprenedors i empreses, des de la idea de negoci fins a la consolidació, formació especialitzada encarada a persones en situació d’atur, i la promoció del sòl industrial i el suport al comerç local.
Canvi d’ubicació de l’OME
Paral·lelament, l’Ajuntament ha informat que l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) es trasllada de l’antic Centre Polivalent de Miami Platja a l’edifici de l’Avinguda de Màlaga, 32, que fins ara ocupava l’Espai.