Societat
Un detectiu declara que els professors de les autoescoles Roquetes-Temple donaven als alumnes les preguntes de l'examen
Un agent dels Mossos d'Esquadra diu que es van intervenir més de 90.000 euros en efectiu al domicili dels propietaris
El detectiu contractat per diverses autoescoles de les Terres de l'Ebre ha declarat aquest dimecres que va enviar un noi a treure's el carnet de moto a una de les autoescoles Roquetes-Temple de Tortosa per esbrinar quina era la seva praxi davant de l'elevat nombre d'aprovats. Segons aquest testimoni, el jove li va explicar que els professors del centre li deien quines preguntes s'havia d'estudiar perquè serien les que sortirien a l'examen.
En la jornada, també ha declarat un agent dels Mossos d'Esquadra que ha assenyalat que van intervenir més de 96.000 euros en efectiu al domicili dels propietaris. El policia no ha pogut explicar el contingut de les càmares instal·lades, on es feien els exàmens, ja que aquestes proves es van declarar nul·les.