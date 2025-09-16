Oci
Miami Platja acull la quarta edició de l’End Summer Festival del 19 al 21 de setembre
Tres dies de música, gastronomia i activitats familiars per acomiadar l’estiu a la Costa Daurada
Miami Platja es prepara per viure, del 19 al 21 de setembre, la quarta edició de l’End Summer Festival, una de les grans festes de tancament de l’estiu a la Costa Daurada. L’esdeveniment, organitzat per Mont-roig Miami Turisme, es celebrarà a la Platja de la Punta del Riu i al Bosquet del Llastres, amb una programació pensada per a tots els públics.
Durant tres dies, el festival combinarà música en directe, sessions de DJ, activitats infantils, gastronomia i mercat d’artesania en un ambient festiu i familiar.
La proposta musical d’enguany comptarà amb bandes de versions com Big Mouthers, Las Locas del Panda i Estropaus —tribut a Estopa—, així com sessions de DJ reconeguts com DJ Megy, DJ Nuria Scart, DJ Torres o DJ Sendo. Tampoc hi faltaran les Sunset Sessions, les Vermut Sessions i l’energia del Lola Van DJ Truck, que dinamitzaran les tardes i migdies del cap de setmana.
El recinte gastronòmic oferirà una àmplia oferta amb restauració local i food trucks, amb horaris d’obertura divendres de 18.00 h a mitjanit, dissabte de 12.00 h a 16.00 h i de 18.00 h a mitjanit, i diumenge de 12.00 h a 16.00 h i de 18.00 h a 23.00 h. Paral·lelament, el mercat d’artesania posarà a l’abast productes variats i de proximitat.
Els més petits també tindran el seu espai amb activitats infantils divendres de 18.00 h a 21.00 h i dissabte i diumenge en horari de 12.00 h a 14.00 h i de 18.00 h a 21.00 h.
Com en les darreres edicions, el festival tornarà a disposar d’un Punt Violeta per garantir un entorn segur, lliure de violències sexistes i discriminacions.