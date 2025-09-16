Urbanisme
L'Ajuntament de Constantí aprova un Pla Especial Urbanístic per ampliar el col·legi Turó
El projecte, en fase inicial, inclou els terrenys de la carretera de Reus a Constantí i el poligon 20
L’Ajuntament de Constantí ha aprovat la fase inicial d’un Pla Especial Urbanístic que afectarà els terrenys on se situa el col·legi Turó, que planteja una ampliació de les seves instal·lacions. El projecte, en una fase inicial aprovada el passat mes d’agost, proposa una modificació urbanística a la carretera Reus a Constantí, i en els terrenys del polígon 20, incloses les parcel·les 11, 12, 13, 26 i 96 del terme municipal de Constantí, segons consta a l’edicte publicat pel consistori.
La institució proposa una fase inicial de construcció pel col·legi situat a Constantí, malgrat que no s’han especificat les noves funcions dins el projecte. En aquest cas, no s’ha presentat un Pla Urbanístic normal, sinó un Pla Especial que preveu una construcció basada en la creació d’infraestructures que poden arribar a afectar els elements públics en espais determinats.
El col·legi Turó de Constantí forma part de la històrica Institució Tarragona, creada per famílies animades pel creador de l’Opus Dei, Josepmaria Escrivà. Juntament amb el col·legi Aura, és una de les entitats escolars més grans de Tarragona des de la llar d’infants fins a l’etapa universitària i entre les dues institucions, acullen més de 1.200 alumnes. El Turó, concretament, va ser fundat l’any 1970 amb la intenció d’acollir alumnes de gènere masculí, i un any després va crear-se l’entitat Aura, ubicada a la Canonja, tot i que es troba dins el terme municipal de Reus, per al gènere femení. Des de la seva creació, 50 anys enrere, les dues entitats ofereixen una educació segregada per sexe i basada en els seus valors cristians.
Tot i que l’educació del centre durant tots els nivells educatius sempre ha estat segregada, des de l’any 2022 l’educació secundària va passar a ser mixta. La primària, de moment, es manté amb aquest model de separació, malgrat que els concerts professionals signats amb l’administració finalitzaran aquest curs 2025-2026 seguint el que preveu la Llei Educativa actual, que estableix la retirada de la segregació per sexes a tots centres concertats.
La Institució Tarragona pertany l’entitat Institució Familiar d’Educació, un grup educatiu que actualment té tretze escoles a Catalunya i Balears. Sumen més de 8.000 alumnes i 700 professionals de l’educació i que actua des de 1969 amb un gran impacte a Tarragona.