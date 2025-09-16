Política
Aproven en comissió una proposta per avançar la jubilació dels treballadors de la petroquímica
Els republicans denuncien la «inacció» del govern espanyol i l'esforç que requerix aplicar els coeficients reductors
El Congrés ha aprovat aquest dimarts en comissió una proposició no de llei (PNL) d'ERC que demana rebaixar l'edat de jubilació dels treballadors del sector petroquímic. «Davant la inacció del govern espanyol, l'aprovació de la proposta suposa un pas endavant en la visibilització de les reivindicacions d'un col·lectiu exposat a condicions d'extrema perillositat, insalubritat i exigència física sostinguda», apunten els republicans.
Durant la reunió de la comissió de Treball, el diputat d'ERC Jordi Salvador ha recordat que, tot i que la legislació vigent permet aplicar coeficients reductors per avançar la jubilació en feines especialment penoses, tòxiques o perilloses, costa «molt d'esforç» que es reconegui aquest dret a nous col·lectius.
«Fins i tot aquells que podrien autofinançar la seva jubilació anticipada mitjançant una cotització addicional, veuen com el govern continua donant-los l'esquena», ha lamentat Salvador sobre aquesta iniciativa no vinculant per la que també preguntaran a la ministra d'Inclusió, Elma Saiz.
Des d'ERC recorden que el sector de la indústria petroquímica no és l'únic que fa anys que reivindica el dret a la jubilació anticipada. «Hi ha molts altres col·lectius, com els conductors professionals o les cambreres de pis, entre d'altres, que també mereixen aquest reconeixement a causa de determinades casuístiques vinculades a la perillositat dels seus llocs de treball», destaquen.