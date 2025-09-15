Cultura
La XIV Fira d’Indians de Torredembarra aplega prop de 8.000 visitants
El passat cap de setmana el Nucli antic de Torredembarra ha acollit la XIV Fira d'Indians, rebent una gran afluència de públic que ha gaudit de les activitats programades.
El nucli antic de Torredembarra s’ha convertit, aquest cap de setmana del 13 i 14 de setembre, en l’epicentre de la cultura i història indiana amb la celebració de la XIV Fira d’Indians. L’esdeveniment ha rebut al voltant de 8.000 persones, que han pogut gaudir d’un ampli programa d’activitats que combinava, gastronomia, música i tradicions populars.
La regidora de Turisme i Comerç, Jovita Baltasar, ha destacat la consolidació de la cita: «Les xifres de participació i l’ambient viscut al nucli antic ens demostren que és un esdeveniment amb un fort arrelament i amb una gran capacitat d’atracció de visitants. La Fira d’Indians és una gran oportunitat per valorar el nostre patrimoni i la nostra història».
Activitats amb gran participació
El públic va respondre massivament a la programació, que va incloure visites guiades, tallers, espectacles, mercat d’artesania i degustacions gastronòmiques. Destaquen: visites guiades, xocolatada popular, barrets lliurats, jocs tradicionals, tallers, concerts, entre altres activitats.
El mercat d’artesania i alimentació va reunir un total de 29 parades, 6 de les quals eren locals, i 6 d’oficis antics, creant un ambient que va dinamitzar el comerç i la restauració del nucli antic i del carrer d’Antoni Roig.
Visitants d'arreu
La majoria de públic va ser de la zona del Baix Gaià i Camp de Tarragona, però també s’hi van acostar visitants de Lleida, Andorra, Saragossa, Bilbao i Logronyo, així com públic internacional procedent d' Alemanya, França, Bèlgica i el Regne Unit, que van poder ser atesos a la carpa d’informació.
La fira, organitzada per l’Ajuntament de Torredembarra a través de la Regidoria de Turisme i Comerç, i amb la col·laboració de la Xarxa de Municipis Indians, es reafirma així com una de les cites culturals de tardor més atractives del municipi.