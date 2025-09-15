Cultura
Salou presenta la Festa al Cel 2025: més de 20 exhibicions aèries i un espectacle únic a Europa
El municipi viurà un esdeveniment sense precedents, amb més de 20 exhibicions confirmades, patrulles acrobàtiques, avions de combat, helicòpters i aeronaus històriques, procedents de tota Europa.
Salou es convertirà el pròxim cap de setmana, del 19 al 21 de setembre, en la capital del cel amb la celebració de la Festa al Cel 2025. Després de cinc anys d’aturada, el festival aeri més gran d’Espanya aterra per primera vegada a la Costa Daurada amb un cartell de luxe i un programa que promet atreure fins a 250.000 visitants.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, el director del festival, Daniel Ventura González, i el coronel José Antonio Pastor Cantarino, comandant militar aeri de l’Aeroport de Barcelona, han presentat aquest migdia l’esdeveniment en una roda de premsa al Nàutic de Salou.
Un festival amb història i un nou format
Amb un orígen que es remunta al 1991, la Festa al Cel ha passat per escenaris com Barcelona, Mataró i Lleida-Alguaire, i es presenta com un dels esdeveniments aeronàutics més importants d’Europa. El seu debut a Salou arriba amb un format renovat, una localització privilegiada davant del mar i una oferta pensada per a tots els públics.
El festival arrencarà divendres, 19 de setembre, amb una jornada d’entrenaments oberta al públic (11:00–15:00 h). Dissabte, la platja de Llevant acollirà el Sunset Airshow (18:30–21:30 h), una exhibició al capvespre amb llum, música, acrobàcies i pirotècnia. El diumenge, 21, arribarà el moment culminant amb el Gran Airshow (11:00–15:00 h), que reunirà patrulles acrobàtiques i aeronaus de tota Europa.
L’espectacle estrella: 300 drons, avions i focs artificials
Un dels plats forts d’aquesta edició serà l’espectacle impulsat per PortAventura World i l’empresa Umiles, que combinarà per primera vegada a Europa el vol de més de 300 drons amb avions i pirotècnia. Una proposta inspirada en el FiestAventura del parc temàtic, però amb un guió especial dedicat a Salou.
A més, PortAventura World és l’hotel oficial de la Festa al Cel i ha cedit més de 300 habitacions per a l’organització.
La programació comptarà amb més de 20 equips i aeronaus, entre els quals destaquen: Eurofighter Typhoon, F-18, Patrulla ASPA i PAPEA (Exèrcit de l’Aire i de l’Espai). Helicòpters Tigre i Chinook (Exèrcit de Terra), avions històrics com el Super Saeta, Texan T6, Dornier, Trener i Bückers (Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya).L’AT802F Fireboss dels Bombers de la Generalitat i l’AT802F Fireboss dels Bombers de la Generalitat, entre altres.
Una experiència per a tothom
Aquesta edició serà d'entrada gratuïta i oferirà espais infantils, activitats divulgatives, zones adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, una Village comercial i un espai de networking per a empreses del sector aeronàutic. Tampoc hi faltaran els food trucks i les activitats de proximitat.
L’Ajuntament de Salou recomana arribar amb antelació i utilitzar els aparcaments dissuasius situats fora del centre urbà, atès que es preveu una gran afluència de públic. També es demana seguir en tot moment les indicacions de les autoritats per garantir la seguretat dels assistents.