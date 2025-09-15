Salut
L'Ajuntament de Cambrils impulsa una nova edició de «Fes Salut amb Nosaltres»
Entre el setembre i el novembre s’ofereixen classes de pilates-ioga, caminades pel municipi, activitats als parcs saludables i classes de Chi Kung
Dins del marc del Pla Local de Salut 2021-25, el Departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Cambrils presenta la programació del Programa ´Fes Salut amb Nosaltres´ que inicia al setembre. La nova programació inclou deu classes de pilates-ioga, quatre sessions de caminades per rutes del municipi i deu sessions de dinamització dels parcs saludables. Aquesta última, inclourà elements de pilates i es realitzarà a l’espai d’elements saludables de la zona verda d’Horta de Santa Maria.
Una de les novetats d'enguany són les classes de Chi Kung, una activitat de mobilitat que fomenta el benestar emocional a través d'exercisis de respiració i concentració. El programa busca millorar la condició física i mental de la població.
Les activitats estan dirigides al públic general, ja que els instructors encarregats s'adaptaran a les condicions físiques dels assistents donant opcions i consells segons necessitats particulars.
Hi podràn participar aquells que realitzin la inscripció prèvia al departament de Salut Pública municipal fins el 21 de setembre, a través de l’enllaç següent: https://forms.gle/qfkbydD1mvqDebK57
Per a més informació es pot contactar amb el departament escrivint al correu electrònic salut@cambrils.org o trucant al telèfon 672355751.