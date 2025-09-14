Mobilitat
Més de 300 municipis catalans s'adhereixen a la Setmana Europea de la Mobilitat
Del 16 al 22 de setembre, les poblacions inscrites faran activitats com bicicletades, caminades o el 'Dia sense cotxes'
Un total de 307 municipis catalans s'han inscrit fins al moment a la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), que se celebrarà del 16 al 22 de setembre arreu del continent per promoure hàbits de mobilitat sostenibles, segurs i saludables. Sota el lema 'Mobilitat per a tothom', les poblacions inscrites han programat prop de 460 activitats, entre les quals bicicletades (79), caminades (97) i el 'Dia sense cotxes' (102).
El nombre de municipis encara podria augmentar perquè les inscripcions estan obertes fins al mateix dia 16 de setembre a través de la pàgina web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que ha precisat que els 307 municipis catalans representen el 84% del total de municipis adherits de tot l'estat espanyol.
L'objectiu de la Setmana Europea de la Mobilitat 2025 és posar el focus en garantir un sistema de transport accessible per a tothom, que sigui segur, sostenible, assequible i inclusiu. Es tracta també d'assegurar la igualtat d'oportunitats, de manera que l'accés al transport públic no es vegi condicionat per factors com el nivell d'ingressos, el lloc de residència, el gènere o les capacitats individuals.
Un total de 144 ajuntaments han realitzat mesures permanents de mobilitat sostenible, com ara carrils bici, camins escolars o la conversió de carrers en zones de vianants.
En paral·lel, el Departament de Territori organitza de nou l'activitat 'Quin soroll que fem' a les ciutats de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Les persones participants escolliran dos punts de la ciutat per mesurar el nombre de decibels amb un sonòmetre.
Després podran plantejar mesures per reduir el soroll. Igualment, la conselleria liderada per Sílvia Paneque posa a disposició dels ajuntaments un catàleg amb indicacions per portar a terme activitats durant la Setmana Europea de la Mobilitat, amb previsions econòmiques, recursos necessaris, recomanacions i propostes per a fer-ne difusió.