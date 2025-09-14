Societat
El juny i juliol disparen la temperatura del mar a Tarragona fins als 29 graus de màxima
A Catalunya la temperatura mitjana s'ha enfilat dos graus per sobre de la mitjana
La temperatura mitjana de l’aigua del mar en superfície aquest estiu a Catalunya s’ha enfilat fins als 25,8 graus, la segona més alta des de l’any 1982 segons ha constatat l’ACN amb dades de l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR). La marca supera de 2ºC la temperatura mitjana de l’aigua durant els mesos de juny, juliol i agost entre els anys 1982 i 2022, i queda frec a frec amb el rècord de 25,85 ºC del tòrrid estiu del 2022.
Tot i que a l’agost l’aigua del mar s’ha escalfat menys que els tres últims anys, juny i juliol han estat de rècord i s’anoten respectivament les temperatures mitjanes més altes dels últims 40 anys, amb 24,1 i 26,73 graus.Segons les mitjanes mensuals recollides per l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) a partir de dades del satèl·lit Copernicus, l’aigua del mar haurà registrat l’estiu del 2025 la segona temperatura mitjana més alta dels darrers 40 anys a l'àrea del litoral català.
25,81ºC és una marca només superada -per ben poc- pels 25,85 de l’estiu del 2022. Tots dos estius, més el de 2023 i el de 2003, comparteixen el fet d’haver superat respectivament en més d’un grau i mig la mitjana climàtica d’aquests darrers 40 anys, que és de 23,7 graus. De fet, tant 2022 com 2025 la superen en més de 2 graus.
Als anys 80 i 90 del segle XX eren habituals temperatures mitjanes de l’aigua d’entre 22,5 i 23,5 graus a l’estiu, mentre que en la darrera dècada sempre s’ha situat per sobre d’aquesta forquilla, amb registres habituals superiors als 24 i 25 graus.
L’escalfament és més accentuat des del 2013. Des d’aleshores, any rere any, l’aigua del mar està més calenta que l’anterior. En realitat, l’anomalia positiva de temperatura respecte de la mitjana és gairebé una constant des del 2007, i d’ençà del 2015 es recullen molts registres anuals que la superen en fins a un grau.
Juny i juliol trenquen els registres
Entre els factors que expliquen la temperatura mitjana de l’aigua tan elevada aquest darrer estiu hi ha el registre del mes de juny, que ha estat històric. La calor del juny de 2025, recordat per les temperatures rècord en molts punts de Catalunya, ha empès també la temperatura de l’aigua en superfície fins als 24,1 graus, un registre inèdit des del 1982 i més propi del juliol.
En aquest sentit, s’enfila gairebé tres graus per sobre del que correspondria d’acord amb la mitjana climàtica de l’aigua al juny (21,2).
D’acord amb els registres de l’aigua en superfície de les diverses boies de Ports de l’Estat a l’àrea de Catalunya, davant de la costa barcelonina es van assolir 23 graus de mitjana al juny i una màxima de 27,6; a Tarragona, la mitjana es va apropar als 25 graus (24,8) amb una màxima propera als 29 (28,8); i a la boia situada a l’alçada del Delta de l’Ebre -però unes milles marítimes més endins-, també 24,8 graus de mitjana i una màxima de 28,9; a la costa gironina (en concret a l’àrea de les Illes Medes, segons els registres de l’observador Josep Pascual) l’aigua del mar va assolir una temperatura mitjana de 22,5 graus aquell mes.
Juliol també ha sigut un mes càlid i de rècord, quant a la temperatura de l’aigua del mar. Empesa per la calorada del juny i en plena canícula, el mar que banya la costa catalana va registrar una temperatura mitjana de 26,73 graus, la més alta des del 1982, superant els 26,36 del càlid estiu del 2022. També és significatiu que és la primera vegada des de l’any 2006 en què l’aigua del mar ha estat més calenta (de mitjana) al juliol que a l’agost, una situació que només s’ha donat dues vegades més almenys des d’inicis dels 80.
Amb tot, l’anomalia de temperatura respecte als juliols d’anys anteriors no és tan acusada com sí que ha estat la del mes de juny. És agost, en aquest sentit, el que ha experimentat una baixada de la temperatura més gran respecte a anys anteriors.
L’agost, lluny del podi dels més càlids
I és que, comparativament, la temperatura de l’aigua el mes d’agost del 2025 no quedarà entre les més càlides d’aquest mes de l’any. Segons les dades facilitades a l’ACN per ICATMAR, els 26,57 graus de temperatura mitjana registrats situen aquest agost com el setè més càlid de la sèrie (1982-2025). El 2024, 2023 i 2022 la temperatura mitjana del mar es va enfilar més que aquest estiu, per sobre dels 27 graus.
En aquest sentit, en l’anàlisi boia a boia, s’observa com les variacions de temperatura mitjana entre els mesos estivals d’aquest 2025 i de l’anterior són positives en tots els casos respecte a juny i juliol, i negatives a l’agost. Per exemple, la boia de Barcelona ha augmentat d’1,4 graus al juny i 2,2 al juliol respecte dels mateixos mesos de l’any passat, i, en canvi, l’aigua ha estat 0,5 graus més freda a l’agost.
De la mateixa manera a Tarragona, el mar ha estat fins a 2,1 graus més calent aquest juny, i 1,8 més al juliol, i, en canvi, gairebé mig grau més fresc a l’agost. També a la zona de l’Estartit (Costa Brava), 1,6 graus més aquest juny i 1,8 al juliol, i fins a un grau i mig més fresca aquest agost que el de 2024. I a prop del Delta de l’Ebre, el mateix comportament: +1,6 graus al juny, +1,8 graus al juliol, -1,5 graus a l’agost.
En el conjunt de l'estiu, Barcelona i la costa gironina (a l'altura de l'Estartit) han superat respectivament els seus rècords de temperatura mitjana. La primera, amb 25,7 graus; la segona, amb 23,9. Tarragona i les Terres de l'Ebre, per contra, no han trencat registres malgrat que el mar ha estat més calent que l'estiu passat.