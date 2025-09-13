Política
Mario García deixa la presidència provincial del PP de Tarragona
García diu que plega per «centrar-se en el projecte polític de Salou»
Mario García ha anunciat aquest dissabte la seva decisió de deixar de presidir el Partit Popular de la província de Tarragona per «concentrar tots els seus esforços en el projecte polític que lidera a Salou», on actualment exerceix com a president i portaveu del grup municipal a l’Ajuntament.
García ha subratllat que Salou és un «municipi prioritari per al PP», i que «cal focalitzar tots els recursos i energies en aconseguir l’alcaldia en les properes eleccions municipals». «Salou necessita un canvi i el PP està preparat per liderar-lo. El meu compromís és absolut», ha declarat en una nota, sense donar més explicacions sobre la seva dimissió al càrrec provincial i sense vincular-lo a la dimissió del seu homòleg de Girona només un dia abans.
La seva marxa, de fet, fa que el PPC hagi patit en només dos dies dues dimissions de presidents provincials -divendres el de Girona, Jaume Veray, i aquest dissabte el de Tarragona-, deixant els quadres territorials del partit a la meitat.
Amb tot, ni la nota del gironí ni la del tarragoní fan cap referència a discrepàncies internes i totes dues apunten a la voluntat dels protagonistes de voler centrar-se en l’activitat municipal i, en el cas de Veray, del Parlament també.
Segons la nota del PP tarragoní d’aquest dissabte, «tant des de la direcció autonòmica com nacional del PP, han volgut agrair la tasca de Mario García al capdavant del partit, destacant la seva capacitat de lideratge i la seva contribució al reforçament del projecte popular a la província».