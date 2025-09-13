Política
Maria Mercè Martorell serà la nova presidenta provincial del PP de Tarragona
El PPC nega cap crisi interna malgrat les dimissions de la meitat dels presidents provincials en dos dies
Maria Mercè Martorell ostentarà la presidència del PP de Tarragona, mentre que Daniel Ruiz assumirà la responsabilitat de presidir el partit a nivell provincial a Girona.
El Comitè Executiu del PP aprovarà dilluns que ve la renovació de les presidències i les estructures a Tarragona, Girona i Biscaia després de la decisió dels seus actuals presidents provincials de fer un pas al costat per facilitar aquesta nova etapa, segons ha informat el partit en un comunicat.
L'objectiu és revitalitzar l'estructura del partit per tenir tota l'organització preparada de cara a les pròximes convocatòries electorals, així com continuar consolidant i ampliant el projecte polític del PP a Catalunya i el País Basc.
En el cas de Biscaia, la nova presidenta de la comissió de govern serà Amaya Fernández amb Santiago López com a secretari general; a la província de Tarragona, Maria Mercè Martorell ostentarà la presidència, amb Rafael Luna exercint de secretari general; per la seva banda, a Girona, Daniel Ruiz assumirà la responsabilitat de presidir el partit a nivell provincial.
La direcció nacional agraeix als presidents sortints de Biscaia, Girona i Tarragona (Raquel González, Jaume Veray i Mario García, respectivament) la seva «generositat, responsabilitat, valentia i enorme dedicació en unes províncies en les quals representar el projecte del Partit Popular requereix un ferm compromís amb els valors del constitucionalisme i la igualtat dels espanyols».
El PPC nega cap crisi interna
El president del PPC, Alejandro Fernández, ha negat que «en absolut» el partit estigui passant per una crisi interna, malgrat que en només dos dies hagin presentat i anunciat la seva dimissió els presidents provincials del PP de Girona i de Tarragona, Jaume Veray i Mario García, la meitat dels líders territorials de Catalunya. De fet, Fernández assegura que les «raons poderoses personals» que els han portat a deixar el càrrec han fet que el partit hagi decidit que ho anunciïn «de manera conjunta per a iniciar a cadascuna de les províncies una etapa nova». Malgrat això, cap dels dos expresidents feia referència a aquesta coincidència en els seus comunicats de dimissió.
Fernández, lluny de retreure a Veray i García que deixin les presidències, ha volgut remarcar «la tasca que han fet i, el més important, que continuaran fent». «Deixen un càrrec -al partit- però continuen en els seus càrrecs institucionals al Parlament i als ajuntaments. Continuen treballant a ple rendiment», ha sentenciat.
Als seus comunicats, Veray i García han anunciat la seva dimissió com a presidents provincials al·legant que prefereixen centrar-se en la seva tasca al Parlament -en el cas del gironí, que és diputat- i a l’Ajuntament de Salou -en el cas del tarragoní, on és regidor i portaveu del seu grup municipal.