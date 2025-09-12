Recerca
La URV estudia des del Campus Terres de l'Ebre com abordar la prevenció del suïcidi en l'entorn universitari
El projecte, que s'adreça a tota la comunitat, vol potenciar les eines d'autocura i dissenyar estratègies preventives
La pandèmia del coronavirus va posar en evidència la fragilitat del benestar emocional i la salut mental dels més joves. També en l'entorn universitari, on els reptes d'haver d'iniciar estudis nous, sovint lluny de casa, ajuden a multiplicar uns riscos que poden acabar conduint cap a conductes suïcides.
Amb la idea de dotar tota la comunitat universitària d'eines d'autocura i estratègies de prevenció efectives, la URV ha posat en marxa al Campus Terres de l'Ebre un projecte específic. La iniciativa, batejada com "Equilibri emocional a l'entorn universitari: més enllà de l'acadèmia" (EEUMA), s'estendrà al llarg de divuit mesos i s'adreça a tot el col·lectiu del campus: estudiants, docents i personal.
"Crec que hi ha un punt d'inflexió clau que és a partir de la pandèmia, quan comencen a pujar les urgències psiquiàtriques de gent jove i a nivell mundial ens n'adonem que les persones joves pateixen", subratlla la responsable del projecte, doctora en Infermeria i Salut i sotsdirectora del Campus Terres de l'Ebre, Georgina Casanova.
Aquesta constatació va esperonar l'elaboració d'estudis específics per valorar l'abast del problema dins de l'àmbit universitari català i espanyol. Els resultats d'aquests treballs, obtinguts entre els anys 2022 i 2023, van servir de base per a la publicació, a Catalunya, de la 'Guia per a l'abordatge de la conducta suïcida en l'àmbit universitari', editada per la Generalitat el 2024.