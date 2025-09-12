Diari Més

L'IPC puja una dècima i se situa al 2,7% a la demarcació de Tarragona a l'agost

L'habitatge, l'aigua, electricitat i el gas continuen a l'alça mentre que els aliments s'enfilen lleugerament

Gambes vermelles de Tarragona capturades pocs dies abans de l'inici de la veda.ACN

ACN

La taxa anual de l'IPC ha pujat una dècima el mes d'agost a la demarcació de Tarragona, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i s'ha situat en el 2,7%. 

L'augment mensual de l'IPC ha estat molt lleuger, del 0,1%. Els productes que s'han encarit respecte a l'any passat són l'habitatge, l'aigua, electricitat i el gas (5,6%) i les begudes alcohòliques i el tabac (5,1%). 

Pel que fa als aliments i les begudes no alcohòliques, la taxa de l'IPC s'enfila fins al 3,6%, respecte a l'1,8% de fa un any, tot i que pràcticament es manté des del juliol. Només el transport i el vestit i el calçat s'han abaratit respecte a fa un any, amb caigudes de la taxa d'un 0,6% i un 1,6%, respectivament.

