Economia
L'IPC puja una dècima i se situa al 2,7% a la demarcació de Tarragona a l'agost
L'habitatge, l'aigua, electricitat i el gas continuen a l'alça mentre que els aliments s'enfilen lleugerament
La taxa anual de l'IPC ha pujat una dècima el mes d'agost a la demarcació de Tarragona, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i s'ha situat en el 2,7%.
L'augment mensual de l'IPC ha estat molt lleuger, del 0,1%. Els productes que s'han encarit respecte a l'any passat són l'habitatge, l'aigua, electricitat i el gas (5,6%) i les begudes alcohòliques i el tabac (5,1%).
Pel que fa als aliments i les begudes no alcohòliques, la taxa de l'IPC s'enfila fins al 3,6%, respecte a l'1,8% de fa un any, tot i que pràcticament es manté des del juliol. Només el transport i el vestit i el calçat s'han abaratit respecte a fa un any, amb caigudes de la taxa d'un 0,6% i un 1,6%, respectivament.