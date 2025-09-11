Meteorologia
Activen l'alerta taronja a Tarragona per la previsió de pluges fortes aquest divendres
Les previsions auguren precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de pluges que poden ser intenses aquest divendres a la demarcació de Tarragona.
Les previsions auguren precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a partir del matí especialment a les comarques del litoral i prelitoral central (Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i el Vallès).
De fet, en el cas de la demarcació de Tarragona, el Meteocat ha activat l'avís taronja -perill alt- a la comarca del Baix Penedès, mentre que s'ha establert l'avís groc -perill moderat- al Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià.
Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l'exterior davant la possibilitat d’episodis de pluja localment intensa.