Solucionada una incidència a l'R2 entre Sant Vicenç de Calders i Cunit que ha provocat retards de fins a 40 minuts

Els trens recuperen progressivament les freqüències de pas

Imatge d'un tren a l'estació de Sant Vicenç de Calders

ACN

Els trens de l'R2 sud recuperen progressivament les freqüències de pas després que hagin acumulat durant el matí retards d'uns 40 minuts per una incidència entre Sant Vicenç de Calders i Cunit, segons ha informat Renfe. La companyia havia habilitat un servei alternatiu per carretera per donar suport als serveis més afectats. 

