Mobilitat
Retards d'uns 40 minuts a l'R2 sud per una incidència entre Sant Vicenç de Calders i Cunit
L'R4 registra demores a causa de les limitacions de velocitat per les obres entre Sant Vicenç i Martorell central
L'R2 sud acumula retards d'uns 40 minuts per una incidència en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i Cunit, segons ha informat Renfe. Tècnics d'Adif treballen en la seva reparació.
Per la seva banda, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions per donar suport als serveis més afectats.
D'altra banda, l'R4 torna a acumular aquest dimecres retards a causa de les limitacions de velocitat per les obres entre Sant Vicenç de Calders i Martorell central.