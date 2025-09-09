Cultura
El Psicurt projectarà 25 curtmetratges a les ciutats de Reus i Tarragona del 9 al 12 d'octubre
La pel·lícula El 47 inaugurarà el festival que s'amplia amb activitats artístiques per commemorar els deu anys
El Psicurt, el festival de curtmetratges sobre salut mental, projectarà 25 curtmetratges seleccionats d'entre els 383 treballs rebuts en la desena edició. El certamen se celebrarà del 9 al 12 d'octubre a les ciutats de Tarragona i de Reus.
El festival s'inaugurarà amb la projecció de la pel·lícula El 47 al Teatre Bartrina i comptarà amb el director, Marcel Barrena, autor també del film Mediterrani, centrat en la crisi migratòria i l’ONG Open Arms. Després de la projecció, el públic podrà participar en un col·loqui obert amb el cineasta.
Per commemorar els deu anys, el Psicurt s'amplia amb activitats escèniques i artístiques, com teatre o dansa, relacionades amb la salut mental. Aquestes s'han programat del 4 al 13 de setembre. Segons els organitzadors, els curtmetratges s'han escollit per la qualitat artística i per la profunditat amb què tracten temes vinculats a la salut mental.
Entre els eixos temàtics d'aquesta edició destaquen: el desig, el trauma, l'abandonament, la diversitat funcional, el perdó, l'obsessió, la sexualitat preadolescent, la soledat, les addiccions, la pèrdua d'éssers estimats, l'esquizofrènia, l'addicció a les pantalles, l'eutanàsia, les relacions de dependència, el suïcidi i l'atenció psicològica.
Els films competiran en les categories de ficció, documental i animació pel que fa als premis oficials del jurat, així com pel Premi del Públic, que es decidirà mitjançant votació dels espectadors assistents a les sessions.
Un festival social, de salut, cultural i educatiu
El Psicurt és organitzat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i els ajuntaments de Tarragona i Reus. Té com a objectiu acostar a la ciutadania els diferents àmbits de la salut mental (prevenció, promoció i intervenció) a través del cinema.
És un projecte social, de salut, cultural i educatiu que pretén promoure la creació artística, despertar la sensibilitat del públic al voltant de la psicologia i la salut mental i projectar les ciutats de Tarragona i Reus com a referents culturals.