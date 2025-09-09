Meteorologia
Les precipitacions de les últimes hores deixen entre 50 i 80 litres al Camp de Tarragona i l'Ebre
A la Selva del Camp, al Baix Camp, s'han recollit 82,1 litres fins a les 11 hores d'aquest dimarts
Les precipitacions de les últimes han deixat entre 50 i 80 litres per metre quadrat al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a la Selva del Camp, al Baix Camp, s'han recollit 82,1 litres fins a les 11 hores d'aquest dimarts.
D'altra banda, a Mas de Barberans, al Montsià, s'han registrat 68,7 litres; a Torredembarra (Tarragonès) han caigut 59,1 litres, al Vendrell (Baix Penedès), 56,1 mm i a Tamarit (Tarragonès), 55 mm. Les pluges a la demarcació tendeixen ara a perdre intensitat i extensió, tot i que el pla Inuncat continua en estat d'alerta.