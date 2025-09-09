Meteorologia
Atenen 13 avisos a Tarragona relacionats amb les pluges durant la nit i matinada
Els xàfecs han deixat 47,5 litres per metre quadrat en mitja hora a Miami Platja i 36,9 a Riudecanyes
Els Bombers de la Generalitat han atès 36 avisos entre les 22.00 de dilluns i les 7.30 hores d'aquest dimarts. Cap de les incidències ha estat greu i majoritàriament han estat per retirar arbres caiguts o atendre alguna incidència causada per l'acumulació d'aigua.
Per regions, la majoria d'avisos han estat a la de Tarragona (13), seguida de la Centre (9) i la de Girona (8). A les de Lleida i la Metropolitana Nord s'han rebut dos avisos a cadascuna i a la de les Terres de l'Ebre i la Metro Sud un a cadascuna.
Durant la matinada el Servei Meteorològic ha emet un avís per intensitat de pluja al Camp de Tarragona i s'han acumulat 47,5 litres per metre quadrat en mitja hora a Miami Platja i 36,9 a Riudecanyes. També hi ha hagut precipitacions intenses cap al Prepirineu i la Catalunya Central.