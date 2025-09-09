Cultura
Un cicle homenatjarà el musicòleg Higini Anglès amb concerts, jornades i un nou premi de recerca
La programació se centrarà a Maspujols, Tarragona i Reus amb un concert de Jordi Savall a la Prioral
L'Ajuntament de Maspujols i la Diputació de Tarragona han impulsat un cicle per homenatjar el musicòleg Higini Anglès amb una programació que s'iniciarà el pròxim 19 de setembre i que s'allargarà fins al 13 de març de l'any vinent.
Hi haurà diversos concerts de música antiga i tradicional, dos dels àmbits de treball d'Anglès, a més d'unes jornades al voltant de la seva figura, i un nou premi de recerca bianual.
Els actes se centraran a Maspujols, Tarragona i Reus, on destaca un concert de Jordi Savall a la Prioral de Sant Pere el 23 d'octubre. El comissari del cicle, Joaquim Garrigosa, ha explicat que Anglès "va situar la musicologia mundial a nivell científic per primera vegada".