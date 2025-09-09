Mobilitat
Alerten del «col·lapse» de la línia de la costa entre Saragossa i Tarragona per l’autopista ferroviària
Mercaderies per l'Interior insisteix en la doble plataforma
Mercaderies per l’Interior sosté que l’autopista ferroviària entre Saragossa i Tarragona «col·lapsarà encara més» la línia de la costa. Tal com va avançar Diari Més, el Ministeri de Transports adequarà, a través d’Adif, sis túnels, 16 passos superiors i catenària per adaptar-los a les dimensions dels semiremolcs que circularan pel recorregut.
«Els combois procedents de Saragossa confluiran en el nus de Vila-seca amb els serveis de Rodalies i mitjana distància, a més dels combois procedents del sud, a través del Corredor del Mediterrani. Tots els trens conflueixen en un mateix lloc, la qual cosa anticipa aquest futur col·lapse, tenint en compte que compartiran una mateixa via i que haurà de fer-se una gestió de les cues», alerten des de Mercaderies per l’Interior.
Per tot plegat, subratllen que «els viatgers sortiran encara més perjudicats, perquè hauran de compartir la via amb més trens de mercaderies».
Doble plataforma
Insisteixen en què la solució és la segregació de la circulació entre passatgers i mercaderies. «La solució a aquest inevitable col·lapse passa per una doble plataforma en la qual passatgers i mercaderies puguin circular de forma segregada», recalquen. Això, diuen, permetrà allunyar les mercaderies dels nuclis poblats.