Mobilitat
Afectacions a les línies de tren de Tarragona per obres a la nova estació de Castelldefels
A més, l'R2 sud reduirà l'oferta tres mesos per les obres als túnels de Garraf a finals d'any o principis del 2026
Adif reestructurarà l'esquema de vies i andanes de l'estació per separar les circulacions de Rodalies i Mitja Distància a la nova estació de Castelldefels i es renovarà la catenària i la senyalització, entre d'altres. Per això, caldrà interrompre la circulació entre el 22 i el 28 de setembre i no es podrà prestar servei entre Gavà i Sitges. Renfe ha establert un servei alternatiu entre aquests dos punts.
En el cas dels Regionals del Sud, s'establirà un servei alternatiu amb busos similar al de les obres de l'aeroport. Els trens amb origen a Tortosa, Reus o Lleida finalitzaran el seu recorregut a Cunit, des d'on un bus traslladarà els viatgers a la parada de metro de Zona Universitària (L3) perquè puguin seguir el trajecte fins a Sants.
Renfe especifica que el transport de bus fins a la principal estació de la capital catalana no és viable, ja que el seu entorn també està en obres. A banda, també hi haurà l'opció d'anar des de Cunit fins a l'estació de França per carretera amb parada a Palau Reial (L3).
Renfe ha previst habilitar 55 autobusos amb 41.000 places per cobrir el tram afectat entre Gavà i Sitges i paral·lelament treballa amb una proposta per establir una freqüència ferroviària d'entre 10 i 15 minuts entre l'estació de França i Gavà, i una de 20 minuts entre Sitges i Sant Vicenç de Calders.
Les obres acabaran el dia 27, però fins a l'endemà a les dues del migdia es duran a terme simulacions comercials per garantir que el servei amb viatgers es pot restablir amb normalitat. Els treballs compten amb un pressupost de 38,8 milions.
Gener del 2026: obres de manteniment als túnels del Garraf
Encara pendent de confirmar les dates, entre finals d'aquest any i principis de l'any que ve es faran treballs de manteniment pels túnels del Garraf, on la seva proximitat amb el mar ha causat corrosió en la infraestructura. La durada prevista és de tres mesos i durant aquest temps els trens circularan per via única entre Garraf i Vilanova i la Geltrú.
Això es traduirà en una reducció de l'oferta entre aquestes dues estacions i el desviament per Vilafranca els combois de l'R13, R14, R15, R16 i R17 en sentit Barcelona. Els treballs, que compten amb un pressupost de 3,7 milions i no començaran fins que s'acabin les de l'R4, actuaran sobre el pas inferior de Sitges, el viaducte d'Aguadulce, el túnel i el viaducte del Garraf.