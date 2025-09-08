Meteorologia
Mantenen l'alerta a Tarragona per les fortes pluges que es poden mantenir fins al migdia
Els registres més destacats s'han produït a l'Aleixar, amb més de 80 litres, o a Mas de Barberans, amb prop de 70
Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat activada almenys fins al migdia per la previsió de pluges fortes. Aquest dilluns els registres més destacats s'han produït a l'Aleixar (Baix Camp), amb més de 80 litres, o a Mas de Barberans (Montsià), amb prop de 70.
Els Bombers han fet una desena de sortides per petites inundacions, i el telèfon 112 ha rebut 64 trucades per la pluja fins a les onze de la nit que han generat 37 expedients. A l'Aleixar, l'aigua ha ensorrat part del fals sostre de la sala de plens de l'Ajuntament i ha afectat, tot i que de poca consideració, alguna dependència de l'escola del municipi.
A banda de la intensitat de la pluja, es manté l'avís per acumulació de pluja que pot superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores al Baix Ebre i al Montsià. En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que han iniciat el desembassament preventiu del pantà de Foix. També la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ha informat que l'embassament d'Ulldecona està laminant la crescuda del riu Sénia.
Pel que fa als Bombers, han fet diverses rutes preventives al llarg del territori on es preveia més quantitat de pluja. Sobretot, a la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre s'han dut a terme actuacions de vigilància i supervisió, tant en punts inundables com de les zones amb més possibilitat d'acumulacions d'aigua i de primera línia de costa. Així mateix, s'han fet revisions de rieres i barrancs per comprovar crescudes sobtades.