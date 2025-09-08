Meteorologia
Alerta vermella a Tarragona per fortes pluges: poden caure fins a 90 litres en una hora
L’AEMET ha elevat l’alerta de taronja a vermella -risc extrem- en diverses comarques de la demarcació
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha elevat l’alerta per fortes pluges a la demarcació de Tarragona. Així doncs, l’avís ha passat de taronja -risc important- a vermell -risc extrem-, ja que la previsió ha empitjorat i es poden registrar més de 90 litres per metre quadrat en tan sols una hora.
L’avís per risc extrem s’estén des de les 15.00 hores d’aquest dilluns fins a les 20.59 hores. Les comarques de la demarcació afectades per aquesta alerta roja són el Montsià, el Baix Ebre, Ribera d’Ebre, el Baix Camp i el Priorat. D’altra banda, el Tarragonès i el Baix Penedès es troben en alerta taronja, mentre que a la Terra Alta, l'Alt Camp i la Conca de Barberà s’ha establert l’avís groc.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir de l’arribada d’aquestes pluges, es poden superar els 100 litres per metre quadrat en menys de 24 hores i poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en menys de mitja hora. A més, aquestes precipitacions poden anar acompanyades de tempesta.