Meteorologia
Tarragona, en alerta taronja per pluja intensa aquest dilluns: Protecció Civil activa el pla Inuncat
Es preveuen fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb risc d’inundacions puntuals al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevat a taronja l’avís per intensitat de pluja de dilluns 8 de setembre a diverses comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Així, el grau de perill màxim és de 4 sobre 6 al Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp durant el matí. En canvi, al Baix Penedès es manté en nivell groc (perill moderat). A la tarda l'alerta s'activarà, també en taronja, a les comarques del Montsià i Baix Ebre. La Terra Alta manté també en nivell groc (perill moderat).
La Ribera d’Ebre, que figurava en la previsió inicial, ja no apareix entre les zones afectades el dilluns. De cara a dimarts 9 de setembre, tots els avisos passaran a nivell groc, amb ruixats encara intensos però de menor risc.
Protecció Civil ha activat també l’alerta del pla INUNCAT, que adverteix del risc d’inundacions puntuals i demana extremar les precaucions, especialment en zones properes a rieres i punts baixos.
Segons la previsió, es poden acumular fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb xàfecs que localment poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra. Les pluges més intenses es concentraran sobretot al matí i a la tarda de dilluns.
A més, Meteocat ha emès també un avís per acumulació de pluja al Montsià i al Baix Ebre, entre dilluns a les 14 h i dimarts a les 14 h, on es podrien superar els 100 mm en 24 hores. En aquest cas, el grau de perill és groc (1/6).