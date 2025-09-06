Meteorologia
El Meteocat activa l'alerta per pluges intenses a Tarragona aquest dilluns i dimarts
L’avís afecta el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb xàfecs, tempesta i calamarsa
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat per dilluns i dimarts l’avís per intensitat de pluja a diverses comarques de Tarragona.
La previsió indica que es podran superar els 20 mm en 30 minuts, amb xàfecs que localment poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra.
Dilluns al matí, l’alerta s’activarà entre les 6 i les 12 hores a les comarques del Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp i Baix Penedès. A la tarda, de 12 a 18 hores, l’afectació es desplaçarà cap al sud, amb incidència a les comarques del Montsià, Baix Ebre i Terra Alta.
Finalment, entre les 18 hores i la mitjanit, el risc es mantindrà en aquestes tres comarques i també a la Ribera d’Ebre. A més, el dimarts, de 00 a 12 hores, l’alerta per pluja intensa tornarà a afectar les comarques del Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp i Baix Penedès, coincidint amb les primeres hores del dia.
L’avís emès és d'un nivell de perill moderat (1 sobre 6), però s’adverteix que el llindar de pluja intensa es pot superar en alguns punts.