Meteorologia
Tarragona, en alerta per intensitat de pluja: es poden superar els 20 litres en mitja hora
El Meteocat ha activat l’avís groc per l’arribada d’aquest episodi de pluja, que arribarà aquesta matinada
La demarcació de Tarragona es troba en alerta per l’arribada d’un episodi de pluja que pot arribar a acumular 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Per aquesta raó, el Meteocat ha activat l’avís groc, que alerta d’un risc moderat.
L’alerta, activada en un horari comprès entre les dotze i les sis de la matinada d’aquest divendres, afecta les comarques del Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià. La pluja podria anar acompanyada de tempesta i, encara que no hi ha risc per a la població en general, sí que pot afectar alguna activitat concreta.