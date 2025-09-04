Societat
Protecció Civil provarà el sistema d'alertes a mòbils a Tarragona el pròxim 30 de setembre
La prova es farà a les 10 hores i el missatge es rebrà en un interval de 15 minuts aproximadament
Protecció Civil farà proves del sistema d'alertes de telèfons mòbils ES-ALERT a tot Catalunya aquest setembre i octubre. Les proves es faran en quatre dies diferents i segons zones geogràfiques agrupades per vegueries. El 10 de setembre es farà a Lleida, Alt Pirineu i Aran, el 16 de setembre a Girona i Catalunya Central, el 30 de setembre a Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès i el 8 d'octubre a Barcelona.
Totes les proves es faran a les 10 h i el missatge es rebrà en un interval de 15 minuts aproximadament. L'objectiu del simulacre és avaluar el funcionament del sistema i la seva eficàcia. També s'habilitarà una enquesta amb qüestionari per verificar la rebuda de l'ES-ALERT.El missatge el rebran tots els telèfons mòbils que estiguin a la zona corresponent el dia.
El text indicarà que es tracta d'una prova i hi haurà un enllaç a l'enquesta de valoració. El missatge s'enviarà en català, castellà i anglès. A l'Aran, també s'enviarà en aranès. L'alerta s'aturarà quan s'accepti el missatge. També es rebrà l'alerta encara que s’estigui de pas per la zona on es farà la prova, sempre que s'hi passi en l'interval en què l'enviament estarà actiu.