Política
L’esquerra independentista del Camp convoca una manifestació per l’11 de setembre
Aquesta tornarà a tenir lloc al Mercat Central de Reus a les 19 hores
L’Esquerra Independentista del Camp organitza, com és habitual, la seva pròpia celebració en el marc dels actes de celebració la Diada nacional de Catalunya l’11 de setembre amb diversos actes als municipis de Reus, Tarragona, Vandellòs i Capçanes.
Pel que fa a Reus, està previst que el Casal Despertaferro aculli a partir de les 15 hores un dinar popular, que servirà de prèvia a l’anada conjunta cap a la manifestació amb elements de la cultura popular a partir de les 17.30 hores. D’aquesta manera, està previst que la manifestació unitària del camp es desenvolupi al Mercat Central a partir de les 19 hores i finalitzi amb un acte polític al Fossar Vell.
La regidora del grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Reus, Aleida López, va destacar que aquests esdeveniments són ocasions «imprescindibles» per «continuar reivindicant una proposta independentista de classe, feminista, antiracista, antifeixista i ecologista, malgrat que el context polític no hagi canviat especialment».
«En un context de postprocés, amb la gestió del PSC que compta amb el beneplàcit de Junts i ERC, no podem permetre que siguin ells qui marquin el ritme en aquest projecte emancipador dels països catalans», va afegir la regidora cupaire.