Successos
Cau una xarxa especialitzada en 'vishing' amb víctimes a Tarragona i més de 100.000 euros estafats
L’organització feia servir tècniques de suplantació d’entitats bancàries per obtenir dades i claus de seguretat
La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Banalic, ha detingut set persones i investigades unes altres tres com a presumptes integrants d’un grup criminal dedicat a la comissió d’estafes bancàries mitjançant la tècnica del vishing. La trama hauria provocat un perjudici econòmic provisional superior als 100.000 euros i haurien estafat a un total de 42 víctimes en diferents províncies espanyoles.
L’operació es va iniciar el gener de 2024 després de detectar-se diverses denúncies a la província d’Alacant. Els autors contactaven telefònicament amb les víctimes, suplantant entitats bancàries i mostrant als seus dispositius el número oficial de les mateixes.
Sota l’aparença d’assistència tècnica, convencien les víctimes per validar operacions o facilitar codis d’un sol ús. Amb aquestes dades, els delinqüents ordenaven transferències immediates que eren derivades a altres comptes de pas fets servir de forma intensiva durant pocs dies.
L’estudi i anàlisi de les denúncies va permetre determinar que les estafes no es limitaven a Alacant, sinó que també s’havien comès a Burgos, Àvila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almeria, Cadis, Tarragona, Barcelona, Cantàbria, Illes Balears i Ceuta. Amb l’objectiu d’aclarir els fets, el Equipo@ de la Comandància de la Guàrdia Civil d’Alacant va assumir la investigació.
En una primera fase, els agents van identificar una xarxa de «mules» encarregades de retirar o moure els diners obtinguts fraudulentament. Es va constatar que algunes d’aquestes persones havien estat coaccionades i fins i tot privades de llibertat de forma puntual per garantir l’extracció i entrega de l’efectiu.
El desembre de 2024, els agents van desplegar el primer dispositiu operatiu, amb registres a Pilar de la Horadada i Algorfa. Aquest operatiu va culminar amb la detenció de tres persones dedicades a la captació i control de mules, la detenció de tres «mules» més i la investigació d’altres tres.
Posteriorment, al juliol, l’anàlisi de les proves digitals i financeres intervingudes va permetre reconstruir el recorregut dels diners i escalar en l’estructura criminal fins arribar al presumpte líder de la trama, localitzat en el municipi de Benferri, on es va realitzar un registre al seu habitatge i va ser detingut. Aquesta acció va permetre intervenir divers material informàtic per a la seva posterior anàlisi i estudi.
Els detinguts, juntament amb els efectes intervinguts, van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció del Partit Judicial d’Alacant, que va decretar la posada en llibertat amb mesures cautelars de tots ells.
La investigació ha estat dirigida pel Equipo@ de la Comandància d’Alacant, comptant amb el suport de l’Equip d’Investigació Tecnològica (EDITI) i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) de la Guàrdia Civil d’Alacant. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions.