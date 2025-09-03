Mobilitat
Afectacions d'uns 45 minuts a l'R4 a causa de les obres entre Sant Vicenç de Calders i Martorell
L'R2, R2 nord i l'R2 sud acumula demores de 15 minuts per una incidència ja solucionada a Passeig de Gràcia
L'R4 acumula retards d'uns 45 minuts a tota la línia a causa de les obres que Adif està executant entre Sant Vicenç de Calders i Martorell Central, segons ha informat Renfe. En aquesta línia, els trens finalitzen el seu recorregut a Sant Vicenç de Castellet i s'està gestionant servei alternatiu per carretera.
D'altra banda, l'R2, l'R2 nord i l'R2 sud acumulen afectacions d'uns 15 minuts per una incidència tècnica ja solucionada en un tren a l'estació de Passeig de Gràcia.