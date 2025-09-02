Economia
El preu de l’habitatge usat puja un 8,5% a l’agost a la demarcació de Tarragona
Pel que fa a la ciutat de Tarragona el preu ha augmentat fins als 2.152 euros el metre quadrat
El preu a l’habitatge usat augmenta a la província de Tarragona un 8,5% respecte a l’agost de l’any passat, segons les dades del portal immobiliari idealista. D’aquesta manera, la demarcació se situa en la tercera amb un augment més elevat, només per darrere de Lleida i Barcelona, que lidera la llista.
En general, el preu de l’habitatge usat a Catalunya va pujar un 9,7% interanual a l’agost, en situar-se en 2.665 €/m2. La província de Barcelona lidera la pujada entre les quatre províncies amb un 10,5 % d’augment interanual en el vuitè mes de l’any, en arribar als 3.023 €/m2, mentre que a la província de Girona el preu ha pujat fins als 2.587 €/m2 (+8,2%), a Lleida fins a 1.459 €/m2 (+8,8%) i a Tarragona fins a 1.728 €/m2 (+8,5%)
La ciutat de Barcelona continua sent una de les capitals més cares per comprar habitatge usat a Espanya, segons les dades d’idealista, amb 4.991 €/m2, fet que representa una pujada del 10,2 % interanual a l’agost i el màxim en la sèrie històrica de les dades del portal immobiliari.
El preu augmenta fins als 1.416 €/m2 (11,9%) a la ciutat de Lleida; fins als 2.152 €/m2 a Tarragona (6,8 %), però baixa a Girona fins als 2.512 €/m2, cosa que suposa un descens del 4,8 % respecte a l’agost de l’any passat i una excepció entre les capitals de tot Espanya incloses a l’anàlisi del portal.
L’increment de preus a Catalunya interanual a l’agost se situa per sota de la mitjana nacional, per darrere d’Astúries (14%), Balears (12,3%) i País Basc (11%).
Tot i així, continua sent una de les autonomies més cares en preu per metre quadrat, després de les Balears (5.068 euros/m2), la Comunitat de Madrid (4.384 euros/m2), el País Basc (3.287 euros/m2) i les Canàries (3.080 euros/m2).
A Espanya, el preu de l’habitatge usat a Espanya va pujar un 14,8 % interanual durant el mes d’agost, en situar-se en 2.498 euros/m2, segons les dades del portal. Aquesta dada suposa a més una pujada d’un 4,5 % en els tres últims mesos, d’un 1,1 % respecte al mes anterior i el preu més alt de l’habitatge usat a Espanya en els registres d’idealista. Per calcular l’índex de preus immobiliaris, idealista utilitza la mitjana dels preus d’oferta publicats pels anunciants d’aquest portal immobiliari.