Economia
L'atur repunta un 2,24% i situa en 37.740 el nombre de desocupats durant l'agost a Tarragona i l'Ebre
La demarcació va perdre 4.675 afiliats a la Seguretat Social, un -1,26% respecte juliol
El nombre de persones registrades a l'atur ha repuntat un 2,24% aquest mes d'agost al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, situant la xifra total de desocupades en les 37.740 -827 més que el mes de juliol passat-.
Malgrat això, Tarragona és la demarcació catalana on l'atur puja menys en termes relatius, segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball i Economia Social. El sector serveis continua concentrant la pèrdua més important d'ocupació, amb 823 persones més, seguit de lluny de la indústria, amb 46, i la construcció, amb 12. Per contra, l'agricultura tanca el mes amb 22 persones menys aturades.
D'altra banda, les dones representen 22.379 de les persones aturades i els menors de 25 anys són 2.609.Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, s'ha reduït durant l'agost en 4.657 afiliats respecte el mes de juliol, un -1,26% menys. Segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la variació anual, però, continua presentant xifres positives, amb 7.660 afiliats més que el 2024, un 2,14%.