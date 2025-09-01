Obres
Pratdip, Tivissa i l’Hospitalet tindran nous equipaments de turisme de natura
Els nous centres de BTT, trail i e-bike volen reforçar l’Outdoor Park Terres de Mestral i diversificar l’oferta turística al territori
La Mancomunitat d’Iniciatives per al Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT) ha obert la licitació de tres obres clau per consolidar l’Outdoor Park Terres de Mestral i reforçar el posicionament del territori com a referent de turisme actiu. Els projectes —un Centre BTT a Pratdip, una Station Trail a Tivissa i un Centre E-bike a l’Hospitalet de l’Infant— formen part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí Terres de Mestral, Outdoor Park de la Costa Daurada. En conjunt, el valor estimat del contracte és de 369.091,22 euros, finançat en el marc del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ – Next Generation EU. Aquestes instal·lacions neixen com a punts d’informació i serveis per a practicants i visitants, amb acollida, assessorament i rutes senyalitzades per gaudir del medi amb més comoditat.
El Centre BTT de Pratdip, pressupostat en 73.754,86 euros, oferirà serveis i informació per als aficionats al ciclisme de muntanya i serà una porta d’entrada a itineraris de diferents nivells. La Station Trail de Tivissa, amb un import de 139.509,41 euros, es concep com el punt de referència per al corredor de muntanya, amb circuits marcats i serveis tant per abans com per després de l’activitat. El Centre E-bike a l’Hospitalet de l’Infant, xifrat en 155.826,95 euros, s’orienta al creixement del cicloturisme elèctric i es proposa com a punt de sortida de la futura via verda del territori. L’execució prevista d’aquest contracte és d’una durada de sis mesos.
Amb aquesta convocatòria, la MIDIT —que agrupa Pratdip, Tivissa i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant— fa un pas endavant per consolidar una destinació d’activitats a l’aire lliure i diversificar l’oferta turística, obrint noves oportunitats per al conjunt del territori i reforçant la cooperació entre municipis.
Intel·ligència turística
En les darreres setmanes, la mancomunitat ja va posar en marxa un sistema d’intel·ligència turística: una plataforma digital que centralitza dades públiques i pròpies sobre fluxos de visitants, cerques i indicadors. Aquesta eina, també emmarcada en el Pla i finançada amb fons europeus, ha de facilitar una planificació més informada, contribuir a un model més innovador i sostenible, i reforçar la competitivitat de les Terres de Mestral dins la Costa Daurada, alhora que impulsa una gestió més responsable del creixement turístic. Els nous equipaments i la gestió basada en dades busquen millorar l’experiència del visitant i afavorir el territori. La proposta vol situar les Terres de Mestral al mapa del turisme actiu amb criteris de qualitat, seguretat i respecte.