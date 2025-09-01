Societat
24 persones han mort a les carreteres tarragonines des de principis del 2025, 2 més que l’any passat
La comarca que ha registrat més víctimes fins ara és el Baix Camp, amb cinc persones mortes
Un total de 97 persones han mort en 90 accidents a les carreteres catalanes des de principis d’any, mentre que durant el mateix període de l’any passat, 94 persones van perdre la vida en 86 sinistres mortals (un 3% més aquest any). Són dades de l’1 de gener al 31 d’agost facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT).
Al llarg d’aquests vuit mesos, 570 han quedat ferides greu en accidents de trànsit i, en el mateix període de l’any passat, van ser 554 (també un 3% més). A l’agost, hi ha hagut 10 víctimes mortals en accidents de trànsit; 12 en el mateix mes de l’any passat.
De les 97 víctimes mortals aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 77 eren homes i 20, dones. Pel que fa als ferits greus, la proporció és similar; el 75% són homes i el 25%, dones.
Pel que fa a la demarcació de Tarragona, 24 persones hi ha perdut la vida, 2 més respecte del mateix període de l’any passat. La comarca que ha registrat més víctimes fins ara és el Baix Camp (5).
Quatre de cada deu víctimes: motoristes, ciclistes o vianants
Les víctimes de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen el 42% de les persones mortes. Concretament, 30 eren motoristes; 7, vianants i 4, ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més persones que han perdut la vida (30) i representen el 31% del total de víctimes. La resta de finats viatjaven en turisme (42), camió (7) o furgoneta (6).
Pel que fa als col·lectius més vulnerables, l’SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat i demana a la resta d’usuaris respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius.
Pel que fa a l’edat de les víctimes mortals, la franja que aglutina més víctimes mortals és la de 55 a 64 anys (19), tot i que es manté la tendència enguany de més sinistralitat en les franges d’edat per sota dels 35 anys.
Així, fins al 31 d’agost, 36 persones menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres, el 37% del total. En concret, hi ha hagut 15 morts de 15 a 24 anys; 19 de 25 a 34 anys i 2 de 0 a 14 anys. D’altra banda, entre els 35 i els 54 anys han perdut la vida 27 persones, i 15 de més de 65 anys.
Dispersió d'accidents a la xarxa viària i els divendres, el dia amb més morts
Quant al tipus d’accidents, dels 90 sinistres mortals, 32 han estat accidents simples; 21, xocs frontals; 14, col·lisions laterals; 9, encalços i 7, atropellaments.
Pel que fa a les vies, les carreteres que acumulen més víctimes mortals són l’AP-7 (11), l’A-2 (7) i la C-58 (6), malgrat que en general es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12 i l’N-II han tingut enguany 4 víctimes mortals cadascuna i la C-25, C-31 i C-16, 3 respectivament.