Diari Més

Mobilitat

Renfe retira els Avlo de l’estació del Camp de Tarragona i substitueix la seva oferta 'low cost’ pels AVE

Els viatgers que ja hagin adquirit bitllets Avlo seran reubicats amb les mateixes condicions de viatge

Imatge d'arxiu d'un tren Avlo a l'estació del Camp de Tarragona.

Imatge d'arxiu d'un tren Avlo a l'estació del Camp de Tarragona.

Publicat per
Redacció ACN

Creat:

Actualitzat:

Renfe ha decidit retirar els Avlo S106 del corredor Barcelona-Madrid, amb parada a l'estació del Camp de Tarragona, i substituirà a partir del proper 8 de setembre tota l'oferta per serveis d'AVE, amb les mateixes freqüències, els mateixos horaris i preus competitius. 

Els clients que ja haguessin adquirit bitllets d'Avlo per a dates posteriors al 7 de setembre seran reubicats als nous serveis AVE i mantindran les mateixes condicions del seu viatge. Renfe va detectar problemes tècnics en un tren Avlo S106 a finals de juliol, i a principis d'agost 494 passatgers van quedar atrapats durant més de dues hores sense electricitat a l'entrada de l'estació de Chamartín de Madrid. 

En cas d'haver adquirit el complement de selecció de seient en aquests serveis Avlo, aquest es reintegrarà al viatger en la seva totalitat i sense cost addicional.

Segons Renfe, el producte AVE s'adapta millor a les característiques del trajecte i a les necessitats del perfil del viatger corporatiu, freqüent en aquest corredor, ja que suposa una millora en confort gràcies a seients més amplis i un increment notable d'espai.

Renfe també recuperarà serveis addicionals com la cafeteria, la restauració a bord o el cotxe en silenci. També hi haurà serveis Premium, que inclouen accés a sales club i altres opcions de restauració, i la Sala Executive, per als viatgers de negoci.

tracking