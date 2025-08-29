Mobilitat
Renfe retira els Avlo de l’estació del Camp de Tarragona i substitueix la seva oferta 'low cost’ pels AVE
Els viatgers que ja hagin adquirit bitllets Avlo seran reubicats amb les mateixes condicions de viatge
Renfe ha decidit retirar els Avlo S106 del corredor Barcelona-Madrid, amb parada a l'estació del Camp de Tarragona, i substituirà a partir del proper 8 de setembre tota l'oferta per serveis d'AVE, amb les mateixes freqüències, els mateixos horaris i preus competitius.
Els clients que ja haguessin adquirit bitllets d'Avlo per a dates posteriors al 7 de setembre seran reubicats als nous serveis AVE i mantindran les mateixes condicions del seu viatge. Renfe va detectar problemes tècnics en un tren Avlo S106 a finals de juliol, i a principis d'agost 494 passatgers van quedar atrapats durant més de dues hores sense electricitat a l'entrada de l'estació de Chamartín de Madrid.
En cas d'haver adquirit el complement de selecció de seient en aquests serveis Avlo, aquest es reintegrarà al viatger en la seva totalitat i sense cost addicional.
Segons Renfe, el producte AVE s'adapta millor a les característiques del trajecte i a les necessitats del perfil del viatger corporatiu, freqüent en aquest corredor, ja que suposa una millora en confort gràcies a seients més amplis i un increment notable d'espai.
Renfe també recuperarà serveis addicionals com la cafeteria, la restauració a bord o el cotxe en silenci. També hi haurà serveis Premium, que inclouen accés a sales club i altres opcions de restauració, i la Sala Executive, per als viatgers de negoci.