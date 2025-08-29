Societat
Liciten tres projectes per impulsar el turisme relacionat amb l'esport a la província de Tarragona
Es vol impulsar un centre de BTT a Pratdip, una Station Trail a Tivissa i un centre e-bike a l'Hospitalet de l'Infant
La Mancomunitat d'Iniciatives per al Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT) ha publicat la licitació de tres projectes per al desenvolupament turístic de la zona vinculats a l'esport. Les obres estan emmarcades en el Pla de Sostenibilitat Turística Terres de Mestral Outdoor Park de la Costa Daurada.
En concret, es vol impulsar un centre de BTT a Pratdip, una Station Trail a Tivissa per a corredors de muntanya i un centre e-bike a l'Hospitalet de l'Infant. Conjuntament, el pressupost previst és de 369.000 euros. El finançament procedirà de fons Next Generation.