Medi Ambient
El Camp de Tarragona, la regió catalana amb menys hectàrees cremades el 2025
Els Agents Rurals han fet 5.000 actuacions de control i prevenció en espais naturals des de Setmana Santa
Els focs d’arreu de la península Ibèrica han convertit les flames en una de les protagonistes de l’estiu. El Camp de Tarragona, però, és la regió de Catalunya que menys s’està veient afectada aquest 2025 pels efectes dels incendis. La nova cap de l’Àrea Regional de Tarragona del cos d’Agents Rurals, Alícia Bayán, va anunciar ahir en la seva presentació que, en aquests primers vuit mesos d’any, s’han calcinat 10,04 hectàrees de la zona, set de les quals pertanyen a zones forestals. Tot i això, el perill continua actiu, tot i la pluja: «Fem una crida a la prudència. Tot i que amb la pluja, el risc comença a disminuir, encara estem durant la campanya de prevenció d’incendis», va explicar Bayán.
L’agent atribueix l’èxit d’aquestes xifres a les «tasques de prevenció que duen a terme els Agents Rurals. A més, les persones cada cop estan més conscienciades sobre la fragilitat de l’entorn en el qual vivim». Si es posa la vista enrere, les dades d’enguany encara agafen més força. L’any passat, al Camp de Tarragona van cremar 56,36 hectàrees. Les causes d’aquests incendis són variades. En bona part dels casos, però, es produeixen de manera fortuïta. El 36,1% dels focs venen arran de negligències com podria ser llençar una burilla mal apagada —les dades corresponen a tot Catalunya, tot i que segons asseguren des del cos, són molt similars a les del territori tarragoní—, la cap, però, assegura que cada cop hi ha més incendis intencionats.
Una de les altres xifres destacades que va comunicar Bayán en la jornada d’ahir va ser la de les actuacions que han dut a terme els Agents Rurals durant aquest 2025. Des del cos, s’està duent a terme una campanya de control i prevenció de riscos en espais naturals al Camp de Tarragona que s’allargarà fins al pròxim 15 de setembre i, després, els caps de setmana. Des de Setmana Santa, ja s’han fet 5.000 actuacions, entre les quals se’n troben algunes d’informatives als usuaris, però també n’hi ha d’assessorament, controls en àrees d’escalada o gestió d’aparcaments. «En concret, a Tarragona s’estan protegint un total de cinc sectors per fer aquesta vigilància intensiva», va esclarir Bayán.
Una plantilla en creixement
El cos d’Agents Rurals està en ple creixement. A tot Catalunya, el 2004 hi havia 400 agents. Avui dia, 21 anys després, el cos està conformat per 700 agents i es preveu que el 2030 n’hi hagi prop de 900. Pel que fa al Camp de Tarragona, n’hi ha vora un centenar i, de cara a d’aquí a cinc anys, s’espera que se’n puguin afegir uns cinquanta més. Cinc de les sis comarques que conformen la regió tenen totes les places disponibles plenes. El Tarragonès, però, no ha aconseguit omplir totes les places, perquè els agents no demanen aquesta comarca per venir a treballar. Dels quinze llocs de treball, actualment hi ha dotze agents en actiu a la zona.
Alícia Bayán, nova cap
Bayán va quedar presentada oficialment com a nova cap de l’Àrea Regional. És sabadellenca de naixement, però tarragonina d’adopció des del 1998. Ha treballat en diferents comarques de la província com el Montsià, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès.