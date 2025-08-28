Economia
Les hipoteques a la demarcació arriben a 837 al juny, un 50% més que fa un any
El conjunt del país registra 42.134 préstecs en sis mesos, un 23,8% més que el 2024
La demarcació de Tarragona també s’ha sumat amb força a l’onada de creixement hipotecari a Catalunya. Durant el mes de juny es van signar 837 préstecs sobre habitatges, xifra que representa un increment del 50% respecte al mateix mes de l’any passat. Es tracta d’un augment molt destacat que situa el territori en segon lloc en ritme de creixement només darrere de Girona, on les hipoteques es van disparar un 80%. En conjunt, el capital prestat a les comarques tarragonines va assolir una mitjana de 127.121 euros per hipoteca, per sota de Barcelona però per sobre de Lleida, i confirma que la tendència a l’alça també té un fort impacte a la demarcació.
En el conjunt de Catalunya, el nombre d’hipoteques sobre habitatges es va disparar un 32,2% al juny en comparació amb un any enrere, fins a les 7.154 signatures, segons les dades que ha publicat aquest dimecres l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es tracta del millor mes de juny dels últims quinze anys, ja que des del 2010 —quan se’n van registrar 8.390— no es veien xifres tan elevades. L’acumulat del primer semestre ascendeix fins als 42.134 préstecs, un 23,8% més que el 2024.
Pel que fa al capital prestat durant el juny a Catalunya, la xifra va arribar als 1.303,5 milions d’euros, un 45% més en termes anuals. El préstec mitjà es va situar en els 182.212 euros, molt per sobre de la mitjana estatal. En el conjunt de l’Estat, es van formalitzar 41.834 hipoteques, amb un creixement del 31,7%, i l’import mitjà es va quedar en 168.363 euros.
El tipus d’interès mitjà dels nous préstecs va ser del 2,99%, inferior al 3,25% de fa un any però lleugerament superior al 2,91% del maig. El 72% de les operacions es van signar a tipus fix i el 28% a tipus variable, amb un termini mitjà de 25 anys.
Si s’analitza per comunitats, Catalunya va ser la segona regió amb més hipoteques al juny, superada per Andalusia (8.135) i per davant de Madrid (6.632). A Catalunya, la distribució mostra com Barcelona continua liderant amb 5.144 préstecs, seguida de Girona (872), Tarragona (837) i Lleida (301). Pel que fa als imports, Barcelona encapçala la llista amb una mitjana de 197.734 euros, seguida de Girona (157.837), Tarragona (127.121) i Lleida (140.764).