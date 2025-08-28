Societat
Els Agents Rurals fan 5.000 actuacions de control i prevenció en espais naturals del Camp de Tarragona
La regió és la que menys ha patit els efectes dels incendis el 2025, amb únicament 10 hectàrees cremades
Els Agents Rurals duen a terme en els darrers mesos una campanya de control i prevenció de riscos en espais naturals al Camp de Tarragona. Des de Setmana Santa ja han fet 5.000 actuacions, entre les que hi ha informació als usuaris, controls en àrees d'escalada, gestió d'aparcaments o garantir que es fa un bon ús de l'entorn.
El dispositiu s'allargarà fins al 15 de setembre i, posteriorment, els caps de setmana. El cos també s'encarrega de fer tasques de prevenció d'incendis i durant aquest 2025 la regió és la zona de Catalunya que menys ha patit l'efecte de les flames, amb únicament 10 hectàrees calcinades, tal com ha destacat la cap de l'Àrea Regional dels Agents Rurals al Camp de Tarragona, Alícia Bayán.