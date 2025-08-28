Meteorologia
Alerta vermella a Tarragona per temps violent: es poden superar els 40 litres en mitja hora
S'aproxima a la demarcació un episodi de pluja intensa que pot anar acompanyada de tempesta, pedra i fort vent
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat, per aquest dijous al matí, l'alerta vermella per temps violent a la demarcació de Tarragona. L'avís, que suposa un perill molt alt i el màxim que pot establir el Meteocat (6/6), es concentra al Tarragonès, tot i que es pot estendre a altre comarques com el Baix Camp, l'Alt Camp o el Baix Penedès.
El Meteocat ha indicat que aquest episodi de temps violent es caracteritzarà per una pluja intensa que pot anar acompanyada de tempesta, pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, fortes ratxes de vents, esclafits i/o tornados o mànegues.
En aquests moments, al radar del Meteocat es pot veure una gran taca que s'aproxima a la demarcació de Tarragona i caure de ple al Tarragonès, tot i que, segons la previsió, podria desplaçar-se i afectar encara més al Baix Penedès i al Garraf.