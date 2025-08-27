Cultura
Vilallonga del Camp torna al segle XIX amb una recreació del seu passat bèl·lic
El Centre d’Estudis Doctor Pere Virgili i la Comissió Nits de Ca Nicolau organitzen el 7 de setembre una recreació de la Batalla de Vilallonga entre els carlins i la Milícia Nacional de Reus
El passat sempre s’ha de tenir present. S’ha de conèixer la història d’una ciutat o d’un país per entendre l’actualitat i, en alguns casos, per evitar que les desgràcies es tornin a repetir. Vilallonga del Camp és una de les poblacions del territori que busca activament que els seus habitants es nodreixin de la seva història.
El Centre d’Estudis Doctor Pere Virgili i la Comissió nits de Ca Nicolau —amb el suport de l’Ajuntament de Vilallonga, la Diputació de Tarragona i del centre d’Amics Reus— organitzen una recreació el pròxim diumenge dia 7 de setembre de la Batalla de Vilallonga. El conflicte, que va tenir lloc l’1 de març de 1838, va enfrontar els carlins —capitanejats pel Llarg de Copons— i la Milícia Nacional de Reus i va posar fi a la vida de més de 130 reusencs.
Enguany, l’esdeveniment arriba a la seva quarta edició. Pili Riera, organitzadora de la recreació explica que «cada any anem buscant informació per reinventar-nos en la mesura que puguem». Les novetats d’aquest 2025 se centren principalment en la introducció d’un casament d’època entre un vidu i una jove, que s’afegirà a les escenes de les dones al rentador i a la tertúlia de la taverna.
A més, també s’incorporaran nous diàlegs, gràcies a la troballa de la versió que va donar el Llarg de Copons dels fets ocorreguts aquell primer de març. «Dels diaris carlins, no en quedava gaire cosa i no pensàvem que trobaríem res més. Vam tenir la sort, però, de trobar algun exemplar a la Biblioteca de Catalunya amb informació de la Batalla de Vilallonga», explica Riera.
«Fins al moment, teníem informació que ens feia intuir que la batalla anava més enllà d’un conflicte habitual. Amb la troballa dels textos del Llarg de Copons, es demostra que hi havia un gran odi per part dels carlins als habitants de Reus», afegeix. De fet, del conflicte a Vilallonga del Camp va sorgir la popular frase «Fot-li, que és de Reus!», una expressió que pronunciaven les files carlines contra els liberals reusencs.
Les escenes que se celebraran al matí situaran l’espectador en el darrer diumenge de Carnaval de l’època —25 de febrer de 1838— i a la tarda, a les 18 h., s’escenificarà els fets succeïts l’1 de març. Tots els personatges són individus reals de l’època, uns veïns de Vilallonga i altres persones que van intervenir en l’acció bèl·lica.
En cas de pluja, es traslladarà l’esdeveniment a la sala de cinema. «Com que cada any, en algun moment o altre plou, vam decidir quedar un dia per gravar cinc minuts de batalla en vídeo. Així, en cas de mal temps, la podrem projectar a la pantalla del cinema», conclou l’organitzadora.