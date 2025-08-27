Meteorologia
Protecció Civil demana extremar la precaució per intensitat i acumulació de pluja per dijous
Es preveuen precipitacions intenses a la meitat nord-oest aquest dimecres, que es traslladaran al prelitoral demà
Protecció Civil ha demanat extremar la prudència davant el temporal, atès que les previsions de pluja han empitjorat. Per aquest dimecres, s’espera que els xàfecs puguin superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a la meitat nord-oest de Catalunya, especialment a les comarques del Pirineu, Prepirineu lleidatà i les comarques de Ponent.
Pel que fa aquest dijous, s’ha incrementat la probabilitat de superar aquest llindar de risc sobretot al Litoral i Prelitoral Central i Nord. El Servei Meteorològic de Catalunya avança que es podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.
Per ara, ni el 112 ni els Bombers han rebut cap incidència, però recalquen evitar apropar-se a zones inundables. L’alerta es fa pública després del Comitè Tècnic del pla Inuncat celebrat el matí d’aquest dimecres on tots els organismes implicats han compartit les previsions i actuacions que duran a terme.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han incrementat la vigilància a les seves conques per la crescuda sobtada de torrents i rieres. Per la seva banda, els Agents Rurals han incrementat la vigilància i les actuacions de control i senyalització prop de zones inundables i han intensificat la vigilància d’incendis produïts per llamps.