Els infarts afecten més als habitants de la demarcació de Tarragona que a la resta de Catalunya
La diabetis, els ictus o els casos d'hipertensió també són més freqüents a Tarragona que a la resta de Catalunya
Les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA 2023) mostren que a Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre hi ha una major incidència d’infarts respecte a la mitjana catalana. De fet, un 4,7% dels homes tarragonins i un 3,2% dels homes ebrencs han patit un infart, enfront del 3,1% de mitjana catalana. En el cas de les dones, el 2,2% a Terres de l’Ebre superen també l’1,2% general de Catalunya.
Més ictus i càncers en comparació a Catalunya
Els casos d’ictus també són més freqüents a Tarragona i entre els homes de Terres de l’Ebre. Pel que fa al càncer, destaca el cas de les dones ebrenques, amb un 10,9% diagnosticades, molt per sobre del 6,3% català.
Diabetis i MPOC a l’alça
La diabetis també supera la mitjana a ambdós territoris, amb xifres del 10,8% a Tarragona i del 10,9% a Terres de l’Ebre, tant en homes com en dones. Tarragona destaca, a més, per una incidència superior de malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), especialment entre els homes (7.6%) i en dones (7.3%) davant el 4.9% d’homes i 5.5% de dones de Catalunya.
Més hipertensió a Tarragona, menys a l’Ebre
Els casos d’hipertensió arterial són més elevats a Tarragona (homes 31.8% i dones 25.7%) que la mitjana catalana (homes 27.4% i dones 25.0%), mentre que a Terres de l’Ebre es mantenen per sota de la mitjana catalana (23.1% homes i 21.8% dones).
Problemes de salut mental i cefalees: més freqüents en dones
Les dones de Tarragona i Terres de l’Ebre pateixen més maldecaps i depressió respecte al conjunt de Catalunya, de manera que un 30.2% de les tarragonines i un 32.4% de les ebrenques diuen patir mal de cap davant del 22.6% de la mitjana de dones catalanes).
Percepció de salut millor a l’Ebre
Malgrat aquests indicadors, la població de Tarragona percep un millor estat general de salut que la mitjana catalana, situant les dades en 15.4% homes i 11.2% en dones davant els 14.4% homes i 11% dones catalanes.
Més ús dels serveis d’infermeria a Terres de l’Ebre
Els homes i les dones de Terres de l’Ebre, juntament amb els homes de Tarragona, són els principals usuaris dels serveis d’infermeria, segons les dades de l’ESCA 2023. De manera que un 43.4% dels homes de Tarragona, un 47,1% dels ebrencs i un 53.2% de les ebrenques fan ús dels serveis infermeria per davant del 45.3% de la mitjana d’homes a Catalunya i del 50.6% de la mitjana de dones catalanes.