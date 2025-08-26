Meteorologia
Alerta per fortes pluges aquest dimecres a Tarragona: es poden superar els 20 l/m²
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat per la previsió de pluges de cara dimecres i dijous
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges fortes de cara dimecres i dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja dimecres a partir de les 14 h i fins a les 20h de dijous.
Durant aquestes hores la possibilitat de precipitació podria superar els 20 l/m² en 30 minuts en alguns punts a les zones amb més perill d'intensitat de pluja. D'acord amb les previsions del Meteocat, dimecres les pluges afectarien la meitat oest de Catalunya i dijous el nord-est.
En el cas de Tarragona, el Meteocat ha activat l'avís groc -moderat- a les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre per l'episodi de pluges fortes que s'espera que arribin a la demarcació aquest dimecres, especialment, entre les 12.00 i les 00.00 hores.