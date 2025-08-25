Festes
Baixada de Trastos de rècord al Catllar
L’acte va superar totes les expectatives amb quinze andròmines inscrites i un ambient immillorable al llarg del carrer de França
La Baixada de Trastos va aterrar ahir al Catllar com un dels esdeveniments més esperats de tota la programació de la Festa Major. L’acte es va recuperar el 2023 després d’haver desaparegut del programa a partir de la pandèmia de la covid. En les darreres dues edicions, no es va arribar al nombre d’inscrits esperats. Enguany, però, gràcies a la motivació i participació de la joventut del municipi, s’han pogut aconseguir unes xifres que ben segur s’acosten al rècord.
El regidor d’Entorn Rural i Medi Ambient de l’Ajuntament del Catllar, Antonio López, en representació de l’ens municipal, ja va avançar abans de l’inici de la baixada que al Catllar es viuria un migdia «impressionant». «Venim de l’any passat amb dos trastos apuntats i enguany en som quinze. A veure si es presenten tots i no es queden adormits a casa després de tota la nit de festa», va afegir.
L’esdeveniment agrupa diversió, bogeria i creativitat. Unes característiques que han cridat l’atenció dels més joves. «Ja ho vam recuperar perquè va ser una petició de la gent jove a la regidora de Festes i Joventut, Alba López. L’augment d’inscripcions es deu al fet que vam començar fa tres o quatre mesos a fer publicitat de l’acte i, finalment, hem aconseguit engrescar la gent», va assegurar López.
Enguany, l’organització va optar per allargar el recorregut. Com sempre, la Baixada de Trastos va recórrer el carrer de França —que pràcticament travessa el poble per complet—, però el punt d’inici d’aquesta edició es va situar a les Escoles, a l’altura de l’entrada al municipi. L’objectiu dels participants era completar tot el carrer, passant per la plaça de l’Església —punt amb major afluència de públic—, fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament.
El regidor va deixar clar que «tan sols se’ls ha demanat dues coses: que portin casc tots els integrants del grup que facin la baixada i que el trasto tingui sistema de frens». «La qüestió serà quina mena de frens es presenten, perquè pel que he pogut veure n’hi ha algun que sembla dels Picapedra», va explicant somrient.
La creativitat va ser la gran protagonista. D’entre els quinze participants, hi va haver andròmines amb temàtiques i mides de tota classe. Des d’un vaixell víking, cotxes inspirats en el videojoc Mario Kart o camions de gelat fins a una gallina gegant. Tots els participants van aconseguir completar el recorregut amb més o menys complicacions. Alguns van demostrar un domini total de l’andròmina. També n’hi va haver d’altres, però, que van perdre alguna part del trasto pel camí.
«Sens dubte, el que més impressió m’ha fet és la corba de la plaça de l’Església», va assegurar un dels participants en arribar a la plaça de l’Ajuntament. Cada cop que els trastos passaven per davant del campanar de l’Església de Sant Joan Baptista, les desenes de persones que s’aplegaven a banda i banda del carrer en aquest punt del recorregut aplaudien i animaven sense parar.
Antonio López es va mostrar orgullós del transcurs de la jornada i de les festes que han viscut el Catllar durant el mes d’agost: «Aquest matí també hem fet una llonganissada i ha estat tot un èxit. En general, aquest mes d’agost de Festa Major ha anat molt bé. Sempre queden coses per polir perquè ve molta gent de fora del poble i és difícil controlar tot el que passa, però estic molt satisfet».