Successos
Controlat l'incendi de vegetació forestal a Roda de Berà, que ha afectat 1,2 hectàrees
Els Bombers hi han enviat una vintena de dotacions
Els Bombers van donar per controlat aquest dissabte a la tarda l'incendi de vegetació forestal a Roda de Berà (Tarragonès), del qual en van tenir avís a les 15.05 hores. L'origen del foc va ser un vehicle i les flames van agafar massa forestal. El flanc esquerre cremava en baixa intensitat, mentre que el dret era el més actiu.
Els Bombers hi van enviar 17 dotacions terrestres, quatre helicòpters i dos avions, dels quals només 14 equips terrestres hi van romandre fins a la nit. El telèfon 112 va rebre 227 trucades per aquest foc forestal. Segons les primeres estimacions dels Agents Rurals, ha afectat 1,2 hectàrees.