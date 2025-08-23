Diari Més

Successos

Controlat l'incendi de vegetació forestal a Roda de Berà, que ha afectat 1,2 hectàrees

Els Bombers hi han enviat una vintena de dotacions

Vista aèria de l'incendi a Roda de Berà

Vista aèria de l'incendi a Roda de Berà

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Els Bombers van donar per controlat aquest dissabte a la tarda l'incendi de vegetació forestal a Roda de Berà (Tarragonès), del qual en van tenir avís a les 15.05 hores. L'origen del foc va ser un vehicle i les flames van agafar  massa forestal. El flanc esquerre cremava en baixa intensitat, mentre que el dret era el més actiu. 

Els Bombers hi van enviar 17 dotacions terrestres, quatre helicòpters i dos avions, dels quals només 14 equips terrestres hi van romandre fins a la nit. El telèfon 112 va rebre 227 trucades per aquest foc forestal. Segons les primeres estimacions dels Agents Rurals, ha afectat 1,2 hectàrees.

tracking