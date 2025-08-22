Mobilitat
Servei alternatiu per carretera a la R2 Sud i als regionals sud durant les obres a Castelldefels
Estarà habilitat entre el 22 i 28 de setembre
Amb motiu de les obres de millora de la infraestructura que Adif executa a l'estació de Castelldefels, Renfe oferirà, la setmana del 22 al 28 de setembre, un servei alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers de la línia R2 Sud i els regionals del sud.
A la R2 Sud s’habilitaran autobusos directes de Gavà a Sitges i Castelldefels i un de Gavà a Garraf amb parades a totes les estacions. Les línies R14, R15, R16 i R17 iniciaran i finalitzaran el servei ferroviari a Cunit des d’on els viatgers podran continuar en un servei alternatiu per carretera fins a Barcelona. El punt de transbordament a Barcelona s’ubicarà a Zona Universitària on els viatgers s’encaminaran als serveis de la L3 de Metro.